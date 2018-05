Achados possíveis restos de filho do czar Arqueólogos teriam encontrados os restos mortais do herdeiro do último czar russo, 90 anos depois de a família Romanov ter sido assassinada por bolcheviques, informou a rede de TV russa NTV. Segundo o arqueólogo russo Serguei Pegorolev, os ossos encontrados em Yekaterinburgo podem ser de Alexei - único filho homem de Nicolas Romanov e da czarina Alexandra - e de uma de suas irmãs.