Achados traços de antraz em 4 agências de correio nos EUA Traços de antraz foram encontrados em quatro agências de correio na cidade de Trenton, no estado norte-americano da Nova Jersey, que enviam correspondências para o centro de processamento Hamilton. É mesmo o centro onde foram manuseadas três cartas contaminadas enviadas para o líder da maioria Democrata no Senado Thomas Dashle, ao âncora do NBC News Tom Brokaw e ao The New York Post. Os testes revelaram traços de esporos de antraz em quatro agências de correios, todas pequenas agências satélites, disse uma fonte do governo estadual. Autoridades de saúde recolheram 15 amostras de 47 agências de correios que alimentam o centro Hamilton. O governo de Nova Jersey dará uma entrevista coletiva à imprensa ainda hoje para dar mais esclarecimentos. Leia o especial