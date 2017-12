Achados traços de radiação na Embaixada britânica na Rússia Autoridades britânicas disseram nesta quarta-feira, 6, que foram encontrados vestígios de radiação na sua embaixada em Moscou, mas que não havia ameaça à saúde pública e os diplomatas estavam trabalhando normalmente "Uma equipe de especialistas concluiu uma varredura de precaução na Embaixada do Reino Unido em Moscou. Eles não encontraram nenhum risco à saúde pública. Pequenos traços de radiação foram encontrados abaixo dos níveis que apresentam risco à saúde. A Embaixada está funcionando normalmente. Não há motivo para preocupação", disse o porta-voz da Embaixada à Associated Press. O porta-voz não indicou qual tipo de radiação foi encontrado na Embaixada ou deu qualquer detalhe adicional sobre o achado. O anúncio ocorre enquanto detetives da Scotland Yard se encontram na capital russa como parte de uma ampla investigação sobre a morte por envenenamento do ex-espião Alexander Litvinenko, ocorrida no dia 23 de novembro, em Londres. Polônio-210 - uma rara substância radioativa - foi encontrada no corpo de Litvinenko. Traços de radiação foram encontrados em vários lugares em Londres. Um oficial britânico disse nesta quarta-feira que traços de polônio-210 foram achados em dois locais no Emirates Stadium em Londres, onde um figura-chave na investigação assistiu a uma partida de futebol no dia 1º de novembro.