Acidente aéreo causa uma morte na Austrália Um acidente aéreo envolvendo um avião que pousava em um aeroporto no subúrbio de Sidney (Austrália) matou uma pessoa e deixou outra ferida nesta terça-feira. O bimotor Cessna pegou fogo durante a aterrissagem no aeroporto de Bankstown, em um vôo de treinamento. Testemunhas disseram que houve falha no trem de pouso. Ainda não se sabe se quem morreu foi o aluno ou o professor; nem qual deles pilotava a aeronave no momento do acidente. O instrutor tinha mais de 1.500 horas de vôo. O aluno era natural de Hong Kong.