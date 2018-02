Acidente aéreo esfria relações entre Rússia e Suíça As relações diplomáticas entre a Suíça e a Rússia estão arranhadas depois do acidente aéreo envolvendo dois aviões, que causou 71 mortes. Na semana passada, um avião russo de passageiros colidiu com um avião de carga sobre a fronteira entre a Alemanha e a Suíça. O problema é que a primeira reação dos suíços, responsáveis pelo controle aéreo da região onde o choque ocorreu, foi acusar o Tupolev russo de não ter respeitado as ordens dos operadores de vôo. Logo depois, diante das evidências de que os russos teriam seguido as ordens, as autoridades suíças passaram a declarar que o problema era de manutenção dos aparelhos de vôo dos russos. Mas desde a comprovação de que o acidente ocorreu devido a erro do controle aéreo suíço, Berna ainda não se manifestou e, tanto na Rússia como na Alemanha, a reação foi de crítica à Suíça. O pior, porém, não foi o desencontro das declarações e nem mesmo a tentativa das autoridades suíças em tentar se isentar de qualquer culpa. O que mais está afetando a imagem da Suíça é a falta de um contato do governo com as famílias das vítimas, para sequer reconhecer o erro. Na segunda-feira passada, 2,5 mil pessoas, entre elas o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, se reuniram na pequena cidade russa de Oufa para lembrar as vítimas do acidente. As autoridades suíças, porém, não comparaceram e sequer mandaram uma mensagem às famílias. A relação entre os dois países ficou ainda mais fria. Por enquanto, as únicas medidas tomadas pelo governo federal suíço foram iniciar uma investigação sobre os fatos e emitir uma determinação obrigando a Skyguide, empresa estatal de controle aéreo, a manter sempre dois funcionários no controle do tráfego de aviões no país. No momento do acidente da semana passada, a empresa mantinha apenas um funcionário na central de controles de Zurique. Um segundo operador estava ausente da sala de controle, fato que até agora não foi explicado pela Skyguide.