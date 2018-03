Acidente aéreo mata 17 militares no Paquistão Um avião militar paquistanês caiu na manhã desta quinta-feira, no norte do Paquistão, com 17 pessoas a bordo. Segundo as primeiras informações, o acidente pode ter acontecido por causa do mau tempo na região, a 70 km da cidade de Kohat. Equipes de resgate foram enviadas ao local, que fica a 250 km ao noroeste da capital Islamabad, disse o militar Sarfraz Ahmad, que confirmou não haver sobreviventes. Entre as vítimas está o comandante da Força Aérea paquistanesa, Mushaf Ali Mir. Restos do avião Fokker foram encontrados, mas ainda não se sabe ao certo o que fez a aeronave cair.