Acidente aéreo mata 22 no Nepal

Familiar de vítima de acidente chora em Katmandu. Foto: Navesh Chitrakar/Reuters

KATMANDU - O pequeno avião desaparecido na quarta-feira, 15, no Nepal com 22 pessoas a bordo foi encontrado hoje, pelas autoridades do país. Não há sobreviventes.

O supervisor de operações do aeroporto internacional de Katmandu, Purusottam Shakya, explicou que a aeronave foi achada em uma montanha na zona de Okhaldhunga, a 160 quilômetros ao leste de Katmandu.

De acordo com Shakya, 22 pessoas viajavam no pequeno avião, sendo três tripulantes. Dos 19 passageiros, um é estrangeiro, embora sua nacionalidade não tenha sido confirmada ainda.

A aeronave tinha Katmandu como destino após ter decolado da localidade de Lamidanda, a 200 quilômetros da capital nepalesa.

As autoridades perderam o contato com o avião e, temendo um acidente, lançaram uma operação de busca na região, que chegou a ser suspensa pelas condições meteorológicas adversas antes de ser retomada nesta quinta-feira.