Acidente aéreo mata 24 militares no Sudão

Pelo menos 24 militares sudaneses, todos eles oficiais do Exército e entre eles o ministro da Defesa do governo do Sul do Sudão, Dominic Dim Deng, morreram em um acidente aéreo nesta sexta-feira, 2. A informação foi divulgada pelo vice-primeiro-ministro Riek Machar Todos voltavam a Juba, capital do sul do país, após participar de uma conferência em Waw, a segunda maior cidade da região, segundo um comunicado do governo autônomo do Sul do Sudão. O vice-primeiro-ministro descartou que possa ser um ataque ou uma sabotagem. Os acidentes aéreos são relativamente freqüentes no Sudão, um país submetido a embargo pelos Estados Unidos. Por isso, o parque aéreo do país não é renovado nem consertado ao mesmo ritmo que em outros países. O Sul do Sudão tem uma grande autonomia, e não só conta com governo próprio com todos os ministérios, mas com um Exército.