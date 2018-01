Acidente aéreo mata 62 soldados espanhóis na Turquia Um avião ucraniano que transportava 62 soldados espanhóis e 11 membros da tripulação sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira na costa turca do Mar Negro, perto de Trabzon, noroeste da Turquia. O Ministério da Defesa espanhol confirmou a morte de 41 soldados do Exército e 21 da Força Aérea do país. A tripulação também morreram. O avião decolou de Cabul, capital do Afeganistão, com destino a Zaragoza, na Espanha, e realizaria uma escala em Trabzon quando sumiu dos radares.