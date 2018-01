Acidente aéreo mata oito no Canadá Um avião de pequeno porte caiu no Canadá, matando as oito pessoas a bordo. O avião levaria sete homens e uma mulher para uma comunidade remota no norte do estado de Ontario. Uma tempestade provocou o acidente. Um outro avião com duas pessoas a bordo está desaparecido desde a noite de quinta-feira na mesma região do Canadá.