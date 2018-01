Acidente aéreo mata pelo menos 10 pessoas nas Filipinas Pelo menos dez pessoas morreram, 17 ficaram feridas e sete estão desaparecidas em um acidente com um avião Fokker 27, nesta segunda-feira, na baía de Manila, nas Filipinas, minutos depois de decolar rumo a cidade de Laoag, a 400 km ao norte da Manila. Segundo as primeiras informações, quatro crianças estariam entre os mortos. 29 passageiros, entre eles oito estrangeiros, e cinco tripulantes estavam no avião. Os sobreviventes resgatados por barcos da marina e de pescadores foram levados ao Hospital de Manila e ao centro de saúde San Juan de Dios, também na capital filipina. Entre os feridos estão o piloto e o co-piloto. Sete sobreviventes estão em estado grave. Testemunhas disseram que antes do avião cair foi possível ver fumaça na aeronave. Investigadores acreditam que a causa da queda foi um problema no motor. O diretor do transporte aéreo, Edilberto Yap, disse que o piloto avisou pelo rádio que faria um pouso forçado na baia. ?O avião se partiu devido ao impacto na água?, afirmo Yap.