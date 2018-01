Acidente aéreo mata quatro na Rússia Quatro tripulantes de um bombardeiro russo morreram na queda da aeronave, no noroeste da Rússia, por volta de 23h40 (hora local) desta quinta-feira. Um porta-voz da força aérea do país disse que o avião de prefixo TU-22MZ se aproximava do aeroporto de Saltsy, na região de Novgorod, ao sul de São Petesburgo, quando os controladores de vôo perderam contato com o piloto. Os corpos das vítimas foram encontrados pouco depois da meia-noite. As buscas pela caixa-preta serão iniciadas na manhã desta sexta.