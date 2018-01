Acidente aéreo mata sete na China Todos os sete tripulantes do avião de carga que caiu próximo a uma área residencial a 10 km do aeroporto de Urumqi, em Xinjiang, Noroeste da China, morreram. O avião, da ex-república soviética do Azerbaijão, pegou fogo e ficou totalmente destruído após a queda, às 10h48 desta terça-feira (hora local). As equipes de resgate encontraram os corpos dos tripulantes carbonizados. A aeronave não transportava passageiros e não há informações sobre mortos em terra.