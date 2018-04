Acidente aéreo no Irã fere 46 pessoas Um avião da companhia aérea iraniana Taban Air, com 157 passageiros e 13 tripulantes, pegou fogo após fazer um pouso forçado em Mashhad, nordeste do Irã, ferindo 46 pessoas. Ninguém morreu, de acordo com o porta-voz da autoridade de aviação civil do país, Reza Jafarzadeh. Ele não deu nenhuma indicação sobre o que teria provocado o acidente.