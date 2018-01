Acidente aéreo nos Alpes austríacos mata pelo menos oito Pelo menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira, 5, em um acidente aéreo nas cercanias de Schüttdorf, na região de Pinzgau, no Estado federado austríaco de Salzburgo, informaram fontes da Cruz Vermelha. Um helicóptero e um pequeno avião se chocaram nas imediações de uma pista de esqui, perto de um funicular da estação de montanha Zell am See. Sete das vítimas viajavam no helicóptero, enquanto a oitava era o piloto do avião, que não levava mais ninguém a bordo. O acidente aconteceu às 10h53 (6h53 de Brasília) quando as duas aeronaves se chocaram, explicou Gerhard Huber, diretor da Cruz Vermelha, à agência APA. Os dois aparelhos ficaram totalmente destruídos e seus restos espalhados por um diâmetro de 20 metros. Um deles se incendiou. Choque Franz Michel, responsável por responder a catástrofes em Pinzgau, disse que o avião, do tipo Katana, tinha levantado vôo pouco antes das 11h do aeroporto de Zell am See rumo a Lienz, cidade de Tirol (leste), com o piloto como único ocupante. Pouco depois, o controle de vôo chegou em uma mensagem radiofônica de um helicóptero que vinha da localidade de Kaprun. Segundo fontes do Clube de Automóveis ÖAMTC, o helicóptero é um transportador de carga de tipo Super Puma, que aparentemente pertence à empresa suíça Helog. Várias ambulâncias, equipes de busca e de salvamento de montanha participam do resgate dos sobreviventes. As autoridades ignoram até o momento quantos passageiros estavam no helicóptero.