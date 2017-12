Acidente aéreo que matou 8 nos EUA tem sobreviventes Pelo menos duas pessoas sobreviveram a um acidente aéreo que deixou oito mortos nos Estados Unidos, informam autoridades. Cinco pessoas continuam desaparecidas. A queda está sendo investigada. O avião bimotor da Corporate Airlines, filiada à American Airlines, caiu numa floresta a poucos quilômetros do aeroporto de Kirksville, no Estado americano do Missouri. Ainda não foi possível determinar a causa do acidente. Os dois sobreviventes - uma mulher de 44 anos e um homem de 68 - tiveram ossos quebrados. Equipes de resgate encontraram a mulher caminhando em torno do local da queda. O homem foi encontrado vivo num matagal a menos de dez metros da fuselagem da aeronave. Os oito mortos estavam dentro do avião, alguns ainda com os cintos de segurança fechados. O piloto e o co-piloto morreram no acidente. Eles foram encontrados na cabine.