Acidente com avião e helicóptero mata dois na Austrália

O piloto e o passageiro de um pequeno avião morreram nesta quinta-feira, 14, no oeste da Austrália quando o aparelho se chocou no ar com um helicóptero. A colisão ocorreu durante um programa de caça a cabras selvagens no país para reduzir sua população em uma zona remota do Parque Nacional de Kennedy, na Austrália Ocidental. Após o choque, as equipes de resgate conseguiram localizar as duas pessoas que viajavam no helicóptero e que ficaram levemente feridas. Os dois aparelhos participavam de um programa para reduzir a população de mais de 2,6 milhões de cabras selvagens, que causam problemas graves à agricultura e ao meio ambiente, segundo o Departamento de Agricultura e Pesca.