Acidente com avião na Rússia deixa 7 mortos Sete pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas em um acidente com um avião Tu-134, com 57 pessoas a bordo, na cidade russa de Samara, neste sábado, 17. "A aeronave voava de Surgut (Sibéria) para Samara (na região do Volga). O nevoeiro estava muito intenso e a asa do avião tocou o solo", afirmou Irina Andrianova, uma porta-voz do Ministério de Emergência. "A fuselagem soltou e houve um pouso forçado." A companhia russa Utair, dona do avião, informou em comunicado que o acidente aconteceu sob forte nevoeiro e que o vôo contava com sete tripulantes. A Utair está entre as nove companhias aéreas que o governo russo proibiu em fevereiro de operar vôos charter para a União Européia, alegando razões de segurança. O modelo Tu-134 é um dos mais antigos modelos de aviões de transporte de passageiros em uso na Rússia. Especialistas recomendam que esse tipo de aeronave seja recolhido o mais rápido possível. O aeroporto de Samara ficou interditado.