Acidente com balões mata 2 brasileiros na Turquia

O acidente aconteceu sobre a Capadócia, região central do país, quando um balão que estava subindo atingiu a cesta de outro que estava acima, provocando um rasgo no tecido do balão que o fez cair rapidamente.

O acidente, o segundo fatal na Capadócia desde que as operações tiveram início mais de uma década atrás, atraiu as atenções para a segurança dos passeios. A agência de aviação civil turca informou que iniciou um inquérito para apurar as causas do acidente.

Na medida em que os passeios se tornam cada vez mais populares, surgem questões sobre se tantos balões podem sobrevoar a região ao mesmo tempo. Em 2009, um turista britânico foi morto e nove pessoas ficaram feridas quando dois balões colidiram.

Os passageiros a bordo do balão acidentado eram em sua maioria turistas do Brasil, Argentina e Espanha, informou Abdurrahman Savas, governador da província de Nevsehir. Muitos tiveram ossos fraturados e foram enviados para um hospital nas proximidades de Nevsehir. As informações são da Associated Press.