Acidente com balsa deixa mais de 10 mortos em Nova York Uma balsa de Nova York, no trajeto entre Manhattan e Staten Island, colodiu durante a atracagem nesta quarta-feira, causando um número estimado de 12 mortes e deixando diversas pessoas feridas, algumas com membros amputados, informa a polícia. A embarcação se chocou contra os suportes de madeira ao longo da lateral da doca enquanto chegava ao terminal de Staten Island, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu pouco após o início do ?rush? do fim de tarde. A balsa está com um enorme buraco em um dos lados, dizem autoridades, e destroços podem ter caído sobre os passageiros. A embarcação, de três andares, tem capacidade para 6.000 pessoas. Não se sabe qual a lotação no momento do acidente.