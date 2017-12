Acidente com caminhão faz 17 mortos na Índia Ao menos 17 pessoas morreram e 57 ficaram feridas nesta segunda-feira quando o caminhão onde viajavam tombou em uma estrada do Estado de Karnataka, no sul de Índia, informou a agência de notícias PTI. As vítimas, de acordo com a agência, retornavam de um sepultamento. O acidente ocorreu durante a noite na localidade de Kathripallam, um povoado afastado das principais rotas de comunicação, quando o motorista do veículo perdeu o controle do caminhão em uma curva fechada, disse uma testemunha citada pela agência. Como a região é de difícil acesso, as equipes de resgate tiveram dificuldades em realizar seu trabalho. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região.