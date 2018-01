Acidente com caminhão faz 37 mortos na Bolívia Pelo menos 37 pessoas morreram na quinta-feira em uma estrada do departamento de Tarija, no sul da Bolívia, na queda do caminhão em que viajavam em um barranco, segundo fontes policiais. O acidente foi perto da localidade de Cieneguillas. As vítimas estavam na parte traseira do caminhão, veículo muito utilizado nas viagens da população mais pobre do país. Todos se dirigiam a uma comunidade chamada Carrera.