Acidente com caminhão-tanque faz mais de 70 vítimas no Irã Um caminhão-tanque de gasolina colidiu contra ônibus no Irã, matando mais 70 pessoas e deixando outras 84 feridas, informou a televisão estatal iraniana. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira, na estrada principal que liga Bam a Zahedan, a 1.100 Km a sudeste da capital, Teerã. No momento da colisão, os ônibus estavam parados em um posto policial. Normalmente, caminhões e ônibus têm de parar em postos policiais de estradas para serem inspecionados. A medida pretende reprimir o tráfico de drogas e o contrabando. Segundo a rede de TV, o tanque do caminhão continha 18 mil litros de combustível.