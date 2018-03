Acidente com caminhão-tanque mata 30 na Nigéria

Cerca de 30 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque carregado com combustível se acidentou em uma movimentada estrada dos arredores de Lagos, segundo informaram nesta terça-feira, 30, fontes policiais. De acordo com os dados da polícia, citados por emissoras nigerianas, o acidente aconteceu no domingo à noite, na estrada Lagos-Ibadan, e envolveu sete veículos de passageiros. Os carros foram incendiados depois de o caminhão-tanque cair e provocar um incêndio, segundo o guarda de trânsito Tella Adedeji. A polícia não divulgou um número exato de vítimas porque muitos corpos foram reduzidos a cinzas. Segundo dados oficiais, cerca de 5 mil pessoas por ano morrem por causa de acidentes de trânsito na Nigéria.