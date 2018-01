Acidente com carro alegórico no Haiti deixa ao menos 15 mortos

PORTO PRÍNCIPE - Pelo menos 15 pessoas morreram eletrocutadas na capital haitiana nesta terça-feira, 17, quando um carro alegórico derrubou um cabo de alta tensão durante a celebração do segundo dia do carnaval.

O acidente deixou outras 60 pessoas feridas, disse a chefe do Departamento oeste do Escritório de Defesa Civil Nadia Lochard.

De acordo com diferentes versões, o carro alegórico, que estava cheio de pessoas, esbarrou e derrubou um cabo de alta tensão, que eletrocutou os participantes.

Um vídeo do incidente parece mostrar um cabo elétrico atingindo a cabeça do vocalista da banda de hip hop Barikad Crew perto de uma bancada lotada de espectadores. Sete pessoas morreram no carro alegórico e outras morreram por conta do pânico que se formou. O vocalista, conhecido como Fantom, está ferido, de acordo com um amigo dele.

Logo após o acidente, o presidente do país, Michel Martelly, expressou suas condolências aos parentes das vítimas. "Minhas sinceras condolências às vítimas do acidente grave desta manhã", escreveu Martelly em sua conta no Twitter. /EFE e REUTERS