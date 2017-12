Acidente com dois ônibus na China deixa nove mortos e 52 feridos Nove pessoas morreram e 52 ficaram feriadas em conseqüência de uma forte colisão entre dois ônibus, no norte da China, segundo informou a agência estatal Xinhua. Os dois veículos se chocaram na manhã desta segunda-feira, quando estavam próximos à cidade de Huanghua, na divisa com Tengzhuangzi, situada em Hebei, provícia do norte. Dois dos passageiros morreram assim que os ônibus se chocaram e outros sete depois que já tinham sido transferidos para o hospital local, onde encontram-se os feridos, em estado grave.