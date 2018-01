Acidente com grua mata 36 em Xangai Pequim, 18 (AE) - Uma grua de 600 toneladas que caiu ontem, terça-feira, sobre um estaleiro na cidade de Xangai, no leste da China, causou a morte de 36 trabalhadores do local, deixando outros três feridos. O acidente aconteceu apenas um dia após a cerimônia de inauguração da grua. Cerca de vinte das vítimas são estivadores do estaleiro e o restante é formado por engenheiros e técnicos da Companhia Construção Civil de Xangai e da Universidade Tongji, responsáveis pela instalação da estrutura. Os três feridos estão sendo tratados no Hospital Dongfang, com traumatismos cranianos, órgãos lacerados e fraturas múltiplas. Dois deles estão em estado de coma. Dirigentes do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC) ordenaram que fossem aceleradas as buscas e que se abra uma investigação para descobrir a causa do acidente. As primeiras investigações sugerem que os cabos de apoio da grua foram soltos por engano, quando a estrutura estava ereta, o que acabou provocando a queda. Os trabalhos de resgate já foram praticamente encerrados Este é o segundo acidente fatal ocorrido na China esta semana, um dia depois da explosão que destruiu uma casa cheia de fogos de artifício ilegais, no distrito de Hengshan, província de Shaanxi, noroeste do país, causando a morte de pelo menos 47 pessoas e deixando mais de 80 feridos.