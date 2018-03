Acidente com guindaste mata 4 em refinaria no Texas O maior guindaste móvel dos Estados Unidos desabou hoje numa refinaria de Houston, no Texas, matando quatro trabalhadores e ferindo outros seis, informou o vice-presidente da LyondellBasell, empresa localizada no sudoeste da cidade. O acidente ocorreu às 14h, horário local. Dois dos trabalhadores feridos estão em estado grave e foram transportados por um helicóptero ao hospital Texas Medical Center. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. O Texas é um dos 35 estados americanos que não exigem que os operadores de guindastes sejam habilitados para exercer a função. Em 2005 e 2006, ocorreram 26 mortes de trabalhadores em acidentes com guindastes no Texas.