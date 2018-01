Acidente com helicóptero militar deixa 5 mortos na Turquia Um acidente com um helicóptero que transportava militares deixou cinco mortos, incluindo um coronel, no leste da Turquia nesta quinta-feira. Um outro oficial a bordo está gravemente ferido. O governador do estado em que o acidente ocorreu, Ali Gungor, disse à rede de TV TGRT que o helicóptero caiu depois de atingir linhas de alta tensão próximas à cidade de Erzincan. Quatro soldados morreram na hora. O quinto faleceu enquanto recebia cuidados médicos no hospital local. Um sexto tripulante - um capitão - está em estado grave. O presidente da Turquia, Ahmet Necdet Sezer, prestou suas condolências durante uma rápida mensagem ao chefe das Forças Armadas.