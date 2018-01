Acidente com helicóptero no Cáucaso mata 12 militares russos Doze militares russos morreram em um acidente na segunda-feira com um helicóptero Mi-8 perto de Vladikavkaz, capital da república da Ossétia do Norte, informou um porta-voz do distrito militar do Cáucaso. Entre as vítimas estão três generais, seis coronéis e outros três oficiais, disse um porta-voz militar à agência "Interfax". Outros quatro militares de alta patente e o piloto sobreviveram ao acidentee, que aconteceu na localidade de Yuzhni, próxima à capital da Ossétia do Norte. Segundo a versão oficial, o helicóptero se incendiou após cair nas proximidades de um cemitério. Os militares que viajavam no Mi-8 eram membros de uma comissão de inspeção de logística do Exército, e o helicóptero participava de manobras militares. As causas do acidente ainda são desconhecidas.