Acidente com microônibus mata 10 crianças no Nepal Pelo menos 10 crianças morreram nesta terça-feira em conseqüência da queda do microônibus onde viajavam num canal de irrigação, no sudeste do Nepal, segundo fontes médicas. O veículo, de três rodas, transportava as crianças para a escola esta manhã, pela estrada nacional, quando ocorreu o acidente, na altura de Jhumka, cerca de 550 quilômetros ao sudeste de Katmandu. Os serviços de resgate continuam trabalhando no local para encontrar os desaparecidos, cujo número não foi divulgado. As crianças têm menos de 10 anos e estudam no colégio interno Moonlight. Ainda não há confirmação do número de passageiros do microônibus. Mas testemunhas estimaram que, apesar de a sua capacidade ser de 12 pessoas, havia cerca de 25 crianças no veículo. O motorista aparentemente fugiu.