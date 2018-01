Acidente com ônibus da polícia deixa 16 mortos no Egito

Um ônibus da polícia colidiu com um caminhão ao sul do Cairo, matando 16 pessoas, incluindo 13 recrutas, de acordo com funcionários de segurança egípcios. Eles disseram que o caminhão estava carregando tijolos perto de Beni Suef, cerca de 95 quilômetros ao sul do Cairo, quando o acidente ocorreu na sexta-feira, 29.

Neste sábado de manhã, as autoridades informaram que um prédio de quatro andares desabou em Assuit, cerca de 320 quilômetros ao sul do Cairo, matando seis pessoas e ferindo outras seis.

Estes tipos de acidentes são comuns no Egito, onde as estradas e prédios são mal conservados e regulamentos de construção e tráfego muitas vezes passam despercebidos. Os acidentes rodoviários mataram cerca de 13.000 pessoas no Egito no ano passado. As informações são da Associated Press.