Acidente com ônibus de torcedores mata 16 chilenos Um ônibus transportando fãs de um time chileno de futebol caiu neste sábado em um barranco, matando 16 pessoas. Autoridades do Departamento de Bombeiros informaram que a maior parte dos mortos no acidente tinha entre 13 e 18 anos de idade. Uma das vítimas era um bebê de apenas alguns meses de vida. Outras 21 pessoas ficaram feridas.