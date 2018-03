Acidente com ônibus de turismo deixa seis mortos na Itália Um ônibus de turismo que seguia da Alemanha rumo a uma estância litorânea na Itália acidentou-se neste sábado no nordeste italiano, causando a morte de pelo menos seis pessoas e deixando outras 38 feridas, informaram autoridades locais. Os 64 passageiros do ônibus de dois andares eram naturais da Moldávia, mas viviam na Alemanha, informou a agência de turismo que organizou a viagem. O policial rodoviário Roberto Ruzzante afirmou que também havia turistas russos a bordo. Duas crianças estão entre os mortos. O acidente aconteceu pela manhã nos arredores da cidade de Vicenza, disse Ruzzante. Três feridos estão em condições críticas de saúde. O motorista do ônibus perdeu o controle sobre o veículo e bateu na vala de contenção de um túnel na periferia de Vicenza. Não se sabe ao certo o que fez com que o motorista perdesse a direção.