Acidente com ônibus de universitários deixa 6 mortos nos EUA Pelo menos seis pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas nesta sexta-feira, 2, quando um ônibus que transportava uma equipe universitária de beisebol caiu de uma rampa sobre uma estrada próxima à cidade americana de Atlanta, no estado da Geórgia. A polícia informou que pelo menos três dos feridos se encontram em estado crítico. O veículo, que transportava a equipe de beisebol da Universidade de Bluffton, tombou de uma ponte sobre a rodovia Interstate 75. Quatro estudantes, o motorista do ônibus e sua mulher morreram no acidente. "Para mim pareceu um grande bloco de concreto caindo", disse o motorista Danny Lloyd, de 57 anos, que teve seu caminhão atingido pelo ônibus. "Eu não percebi que era um ônibus. Quando eu vi a coisa vindo, eu acho que eu fechei meus olhos e acelerei." O impacto quebrou o pára-brisas do caminhão, fazendo-o tombar. Lloyd não se feriu. Além dos jovens, o técnico da equipe também estava entre os 29 feridos. O estudante A.J. Ramthun, de 18 anos, dormia em um assento na janela do veículo quando o ônibus atingiu o guardrail da ponte. "Eu olhei pelo vidro e vi a estrada se aproximando. Só me lembro de um colega me chamando para sir do ônibus, porque havia gasolina por toda parte", disse Ramthun. Os bombeiros retiraram os feridos pelo teto do ônibus, que permaneceu tombado sobre a pista da rodovia. Havia sangue no chão próximo ao veículo. Segundo a polícia, o motorista do ônibus pode ter errado ao contornar uma rampa de saída da estrada, perdendo a faixa em que deveria entrar e se chocando contra o guardrail. Estava escuro no momento do acidente, mas as condições climáticas eram boas.