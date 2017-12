Acidente com ônibus deixa 13 mortos no Quênia Cerca de 13 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na zona costeira do Quênia, de acordo com fontes policiais. Segundo as primeiras informações, os veículos chocaram-se em cima de ponte e caíram no rio Sabaki, infestado de crocodilos. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. Nessa época do ano, por causa das fortes chuvas, o rio Sabaki, situado a 100 quilômetros ao norte de Mombasa, apresenta fortes correntezas, o que dificulta o trabalho de resgate das vítimas. Para a polícia, muitos corpos foram arrastados para o mar, já que o rio desemboca no Oceano Índico.