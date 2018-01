Acidente com ônibus deixa 14 mortos e 12 feridos na China Quatorze pessoas morreram e 12 foram feridas pela queda de um ônibus num barranco na província de Yunnan, no sudoeste da China, informou nesta sexta-feira, 16, a agência oficial chinesa Xinhua. O microônibus que conduzia as vítimas saiu da estrada e caiu num vale coberto de bambu. A região, na cordilheira do Himalaia, é muito perigosa, devido aos profundos desfiladeiros e à falta de proteção em muitas estradas. Dez passageiros morreram na hora e quatro no hospital. Os 12 feridos estão hospitalizados. Em 2006 morreram em acidentes de trânsito na China 89.455 pessoas, segundo números oficiais.