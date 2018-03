Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Paquistão Autoridades do Paquistão informaram que um ônibus carregando convidados de um casamento se desviou da estrada e caiu em um canal no noroeste do país, matando pelo menos 17 pessoas. O policial Asif Sharif disse neste sábado que 11 pessoas ainda estão desaparecidas desde o acidente da sexta-feira, ocorrido perto da cidade de Peshawar. Entre os mortos estão nove mulheres e cinco crianças.