Acidente com ônibus deixa 31 mortos em Bangladesh Equipes de resgate encontraram mais seis corpos nos destroços de um ônibus que caiu nesta segunda-feira de uma ponte, elevando a 31 o número de mortos, informou a polícia. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. O veículo caiu de uma altura de quase 20 metros depois que o motorista perdeu o controle sobre o ônibus no inclinado trecho inicial da Ponte de Salehpurk, perto de Aminbazar, nos arredores de Dacca, capital de Bangladesh, disse um policial que investiga o acidente. O número de mortos ainda pode aumentar, pois as autoridades locais temem que existam mais cadáveres presos nos destroços do ônibus. Além disso, alguns dos sobreviventes feridos encontram-se em estado grave.