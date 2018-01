Acidente com ônibus e moto deixa dez mortos na Tailândia Pelo menos dez pessoas morreram no choque entre um ônibus e uma motocicleta em uma rodovia no nordeste da Tailândia, informou a polícia local neste domingo, 12. Um cidadão sueco e uma menina de sete anos estão entre os mortos. Trinta pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido na noite de ontem na província de Udon Tani. De acordo com o capitão de polícia Prakong Maiyapan, quatro mulheres, cinco homens e a menina morreram na tragédia. O piloto da motocicleta ficou ferido. O ônibus seguia com destino a Bangcoc. O acidente ocorreu a cerca de 450 quilômetros da capital tailandesa.