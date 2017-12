Acidente com ônibus escolar mata 20 e fere 23 em Taiwan Vinte pessoas morreram e 23 ficaram feridas neste domingo em um acidente, no sul de Taiwan, com um ônibus que transportava professores e estudantes de uma escola primária. Quatro dos mortos são estudantes e entre os 23 feridos há muitos em estado grave, que estão sendo levados para hospitais próximos, informou a Polícia da cidade de Tainan. O acidente aconteceu por volta das 16h40 (6h10 de Brasília), perto de Meilin. Segundo informações da polícia, o ônibus saiu da estrada e caiu de uma ribanceira de mais de 20 metros. A causa do acidente ainda não foi determinada, mas as primeiras investigações apontam para problemas mecânicos. O ônibus transportava professores e alunos da escola primária Dingjin, que fica na localidade de Kaohsiung. O acidente aconteceu quando o grupo voltava de uma excursão a um museu.