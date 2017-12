Acidente com ônibus escolar mata 54 na Indonésia Um ônibus escolar lotado de adolescentes colidiu com um caminhão em uma estrada movimentada da Indonésia, matando 54 pessoas na noite desta nesta quarta-feira. Um segundo caminhão atingiu os veículos acidentados, aumentando ainda mais a gravidade do acidente. Os jovens voltavam de uma viagem à Ilha de Bali quando aconteceu colisão, informou o departamento policial de Situnbondo, a 800 quilômetros de Jacarta.