Acidente com ônibus escolar mata nove crianças na Índia

O agente de polícia Santokh Singh afirmou que o acidente aconteceu na segunda-feira (horário local) quando os jovens estavam a caminho da escola nos arredores de Jalandhar. A cidade fica quase 400 quilômetros ao norte da capital indiana.

Singh disse que sete crianças e o motorista morreram no local e as outras duas não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital.

A Índia tem o maior índice de mortes em estradas do mundo, com mais de 110 mil pessoas mortas a cada ano. A maioria dos acidentes é causada por condução imprudente, mal conservação das estradas e veículos envelhecimento. As informações são da Associated Press.