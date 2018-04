NOVA DÉLI - Um ônibus caiu em um rio ao tentar uma ultrapassagem matando pelo menos 18 pessoas, nesta segunda-feira, 11, em Bulandshahr, no estado de Uttar Pradeshno, região norte da Índia.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam a caminho de uma vila, a fim de participar da eleição do conselho local. Cerca de uma dezena de pessoas ficaram feridas no acidente.