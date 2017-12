Acidente com ônibus mata 48 na Argentina Pelo menos 48 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas quando o ônibus que as transportava caiu em um precipício no noroeste da Argentina. O acidente ocorreu ontem à noite na chamada Cuesta del Totoral, a 75 quilômetros de Catamarca, capital da província de mesmo nome. A polícia está investigando informações de sobreviventes, segundo os quais teria ocorrido uma falha no freio antes de o ônibus sair da rodovia e cair mais de 100 metros morro abaixo. A estrada margeia as montanhas dos Andes, em uma remota área a cerca de 1.000 quilômetros de distância de Buenos Aires. Segundo informes de uma emissora de rádio, o ônibus transportava de volta para casa 72 peregrinos católicos de Catamarca, uma das províncias mais pobres da Argentina, para a vizinha província de Tucumán. Várias das vítimas eram crianças. Um sobrevivente, Walter Gonzalez, disse à agência Noticias Argentinas que o motorista do veículo gritou para todos antes do acidente: "Pulem, eu perdi os freios". "Não sei como consegui escapar", acrescentou Gonzalez.