Acidente com ônibus mata pelo menos 27 na Índia Pelo menos 27 pessoas morreram com a queda de un ônibus em um rio, hoje, na Índia. O coletivo trafegava por uma estrada em uma região montanhosa perto da aldeia de Chamba, no estado de Himachal Pradesh e deixou também 30 pessoas feridas. Ao sair de uma curva, o veículo bateu em uma pedra e caiu no rio Ravi, informou o superintendente da polícia, A.K. Yadav.