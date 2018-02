Acidente com ônibus na Califórnia deixa 16 feridos Um ônibus que transportava visitantes do Parque Nacional de Yosemite se acidentou em uma rodovia no sul do parque, deixando 16 pessoas feridas, segundo autoridades da Califórnia. O ônibus estava a mais de 60 quilômetros ao sul do parque quando perdeu a direção e caiu em uma ribanceira no início da noite doe sábado. Segundo autoridades, os 16 feridos foram levados para hospitais locais. O ônibus transportava 17 pessoas, incluindo o motorista, o único que não se feriu no acidente. As informações são da Associated Press.