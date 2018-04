Acidente com ônibus no Peru mata pelo menos 15 Pelo menos 15 pessoas morreram após o ônibus em que elas viajavam cair nas águas do Lago Titicaca, informou hoje a polícia peruana. O acidente ocorreu ontem à noite, no setor conhecido como Japisi, no distrito de Conima, região de Puno, muito perto da fronteira com a Bolívia, 915 quilômetros a sudeste de Lima.