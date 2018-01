Acidente com ônibus russo mata pelo menos 22 pessoas Pelo menos 22 pessoas morreram na manhã deste domingo em um acidente com um ônibus lotado na região russa de Chuvashia, a 520 km a leste de Moscou, informou um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência. O veículo fazia o trecho entre Taneyevo e Kanash, na república de Chuvashia, quando de repente saiu da estrada e caiu em um barranco. Outros 38 passageiros ficaram feridos, mas apenas 16 foram hospitalizados. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.