Acidente com ônibus turístico mata 16 pessoas no norte da Itália

ROMA - Ao menos 16 pessoas morreram na noite desta sexta-feira, 20, em um grave acidente de ônibus em Verona, no norte da Itália. O veículo, que transportava estudantes húngaros que voltavam de uma viagem de férias na França, se chocou com a mureta da rodovia e se incendiou. De acordo com a polícia local, 39 pessoas sobreviveram. Há feridos em estado grave.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite (hora local, 21h de Brasília). Nenhum outro veículo se envolveu na ocorrência.

O ônibus viajava de volta a Budapeste. Os registros oficiais da empresa responsável pelo transporte informam que 54 nomes constavam na lista de passageiros no veículo, dentre os quais estudantes entre 15 e 17 anos e adultos que os acompanhavam. Porém, acredita-se que haviam mais pessoas cujos nomes não haviam sido relacionados.

Das ferragens do ônibus foram retirados 16 corpos carbonizados. Dos 39 sobreviventes, 26 tiveram ferimentos, alguns em estado grave, e foram encaminhados a hospitais da região. De acordo com a rádio estatal italiana RAI, o impacto da batida foi tão forte que alguns passageiros foram arremessados para fora do veículo. /AP